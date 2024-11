Presentazione del Libro di DARIO VASSALLO – IL VENTO TRA LE MANI. Sabato 30 novembre 2024

La Struttura di accoglienza e socio-sanitaria, la comunità terapeutica, “La Casa sulla Roccia”, nell’ambito di un ciclo di incontri in città e in Provincia, organizza per il giorno 30.11.2024 alle ore 11:00, una iniziativa culturale avente ad oggetto la presentazione del libro del Professore Dario Vassallo dal titolo “IL VENTO TRA LE MANI. VITA POLITICA DEL SINDACO PESCATORE. Alla luce dei recentissimi risvolti della inchiesta giudiziaria sull’assassinio di Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre 2010, che hanno portato ad arresti eccellenti, appare attualissimo il dibattito sulla storia del Sindaco di Pollica e della sua battaglia per l’affermazione del rispetto delle regole dello Stato partendo dalle piccole realtà comunali, il quale, da quanto emerge della ultime indagini, aveva scoperto un traffico di droga che stava per approdare ad Acciaroli, pronto per essere immesso sul mercato degli stupefacenti. L’aver bloccato il traffico della droga, che si stava intensificando sul territorio di Pollica, è stata, con ogni probabilità, il motivo determinante che ha spinto gli assassini/ sicari ad uccidere il Sindaco Vassallo.

“Il nostro intento, è quello di promuovere le iniziative di carattere culturali e di favorire una riflessione a più voci nella città di Avellino, al fine di incrementare il dibattito e la partecipazione democratica nella nostra città e provincia, promuovendo, come nel caso di specie, un incontro che vuole sottolineare l’importanza dei concetti di buona amministrazione, legalità e trasparenza amministrativa. Questa iniziativa sarà l’inizio di altre della stessa specie e natura etica che abbiamo intenzione di promuovere nei prossimi mesi” -è quanto dichiarato dagli organizzatori.

La presentazione del libro, sarà preceduta dai saluti istituzionali da parte della dott.ssa Maria Rosaria Famoso. L’intervento principale della iniziativa sarà quello del Dott. Dario Vassallo, noto Medico e soprattutto fratello di Angelo – il Sindaco Pescatore, barbaramente assassinato nel 2010 per aver difeso i valori della democrazia, della libertà, della legalità amministrativa e politica, nel comune dove svolgeva le funzioni di Sindaco, la cui bravura, competenza tecnica e onestà intellettuale erano unanimemente riconosciute anche dagli avversari politici.

Inoltre ci sarà spazio per la lettura di articoli e passi di brani e poesie da parte del maestro e attore Maurizio Picariello, per ricordare la figura straordinaria di Angelo Vassallo, come Sindaco e come uomo profondamente legato al suo territorio e alla sua amatissima comunità. L’incontro sarà moderato dal noto ed ex giornalista della Rai Salvatore Biazzo.

All’evento che si terrà presso la sede della comunità terapeutica “La Casa sulla Roccia”, sita ad Avellino nel quartiere San Tommaso n. 85. I vertici della nota struttura socio-sanitaria irpina, che da anni si occupano di casi di dipendenza, con la presentazione del libro di Vassallo, vogliono avviare una serie di riflessioni sui maggiori e dirimenti temi sociali e di stretta attualità istituzionale.