PREMIO PICCOLO COMUNE AMICO, PRATA P.U. TRA I COMUNI IN GARA

ll comune di Prata di Principato Ultra parteciperà alle fasi finali del PREMIO PICCOLO COMUNE AMICO organizzato dal Codacons insieme ad ACI (Automobile Club d’Italia), Anci, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, Federazione Italiana Tabaccai, Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem con lo scopo di promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Il comune irpino parteciperà per la categoria “Agroalimentare” – dedicata ai 3 Comuni nei quali si sono distinte aziende, mercati, commercianti e produttori di eccellenze agroalimentari – e “Cultura, Arte, Storia” – che premia i 3 Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche a dipinti importanti o altre opere artistiche presenti nel comune o opere d’arte anche presenti in natura – nonché per il Premio Speciale “Il Borgo in una foto” attraverso il quale una commissione presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo premia le 3 migliori foto del borgo inviate dai comuni un gara.

Al link https://codacons.it/pca-2023-votazione/ si trovano tutte le istruzioni esprimere la propria preferenza e le indicazione per il voto.