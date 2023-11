“Premio Binews 2023”: Celebrazione dell’Eccellenza e dell’Impegno sociale nel Cuore della Bassa Irpinia

Il prestigioso “Premio Binews” si prepara per la sua decima edizione, pronta a illuminare la fine dell’anno con il riconoscimento delle eccellenze che hanno brillato nel corso del 2023. La serata di premiazione, che si terrà il 30 dicembre 2023, è destinata a essere un momento di festa, riconoscimento e spettacolo, presso il suggestivo teatro “Colosseo” di Baiano, con inizio alle ore 20.

Il “Premio Binews” è nato nel 2013 da un’idea visionaria dell’avvocato Felice Siniscalchi, fondatore del quotidiano Bassa Irpinia, oggi Binews. Sin dalla sua creazione, il premio ha mantenuto l’obiettivo principale di esaltare le personalità che, con il loro impegno e dedizione, contribuiscono in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del territorio.

L’edizione del 2023 promette di essere un’occasione ancora più speciale, celebrando il traguardo della decima annata di questo prestigioso riconoscimento. La serata di gala non sarà solo un momento di consegna di premi, ma anche un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello, con la partecipazione di personaggi e ospiti di primo ordine.

Durante la serata, verranno conferiti i premi a coloro che si sono distinti nei diversi settori, che sia il lavoro, la cultura, lo sport o altri ambiti. Sarà un’opportunità per mettere in luce le realizzazioni straordinarie e l’impegno di chi ha contribuito a rendere la Bassa Irpinia e non solo un luogo sempre più vibrante e ricco di talento.

Il teatro “Colosseo” di Baiano sarà il palcoscenico perfetto per questo evento di prestigio, fornendo uno sfondo suggestivo per celebrare l’eccellenza locale. La comunità si unirà nel riconoscimento e nell’applauso per coloro che hanno reso speciale il 2023, contribuendo a plasmare il tessuto sociale e culturale della Bassa Irpinia.

Il “Premio Binews 2023” è molto più di una semplice cerimonia di premiazione; è un momento di condivisione, gratitudine e celebrazione delle persone straordinarie che rendono la nostra comunità un luogo unico e vibrante. La decima edizione segna un traguardo significativo, confermando il prestigio e l’importanza di questo evento nell’agenda culturale della regione.