Durante la mattinata di oggi 26 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, nell’ambito del laboratorio educativo didattico, hanno svolto una Pompieropoli per i bambini della Scuola dell’infanzia di Valle. Il percorso ludico formativo si prefigge di formare le nuove generazioni sui temi della prevenzione e sicurezza nella scuola e nella vita di tutti i giorni, e prevede altre visite anche presso le scuole dell’infanzia di viale Italia e via Colombo, sempre ad Avellino. L’applauso finale dei piccoli “Pompieri” per un giorno ha sancito la perfetta riuscita dell’iniziativa.