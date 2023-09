POMIGLIANO D’ARCO: Italian motor week, a Pomigliano raduno d’auto d’epoca e tanti Eventi dal 16 settembre, il 17 concerto di Gigi Finizio

Si terranno fino al 18 settembre prossimo gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco, in seno alla “Italian Motor Week”, il grande evento, promosso da “Città dei Motori”, per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Per una settimana, in tutte le “Città dei Motori”, (in Campania c’è Pomigliano d’Arco), si potranno visitare musei e collezioni private, archivi storici e siti industriali, atelier di design, luoghi che hanno dato i natali a piloti leggendari e i circuiti delle grandi imprese sportive dei campioni delle due e quattro ruote. Gli obiettivi degli eventi organizzati dal Comune di Pomigliano sono quelli di valorizzare il patrimonio motoristico locale coinvolgendo settori come l’ospitalità, l’artigianato, l’industria del motore e i club auto e moto; rilanciare le attività produttive del settore motoristico; educare sulla mobilità futura e sull’universo motoristico e sensibilizzare sull’educazione stradale e sull’uso consapevole e sicuro dei veicoli a motore. Previsti anche eventi musicali ed in particolare il concerto del 17 settembre alle ore 21 nel Parco delle Acque di Gigi Finizio. Gli eventi del Comune di Pomigliano d’arco sono stati presentati nel corso di una presentazione che si è tenuta con gli Assessori Comunali Marianna Manna e Maria Rosaria Toscano.

Il programma degli eventi di Pomigliano: