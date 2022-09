Politiche, Iaverone (Lega) presenta il suo sito: «Proposte ed ascolto. Sul Digitale la vera prossimità»

La candidata al Senato, nel Collegio Plurinominale Campania 2, lancia il suo portale web e, con un video, si rivolge ai giovanissimi chiamati alle urne per la prima volta: «Votare significa scegliere consapevolmente il proprio futuro. Ma niente slogan, fermiamo la fuga dei nostri ragazzi con azioni reali».

«Saper parlare la stessa lingua della gente è l’essenza vera della politica. Per questo ho deciso di parlare portando avanti il programma della Lega, fatto di proposte, valori e visione del futuro, anche da un punto di vista digitale. Oggi essere digitali è importante, esserlo avendo dei contenuti concreti e delle idee realizzabili può essere davvero decisivo. La vera prossimità è qui».

Maria Elena Iaverone, candidata della Lega al Senato della Repubblica nel Collegio plurinominale Campania 2 (che comprende le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) presenta il suo sito internet ufficiale dal quale porterà avanti le sue proposte e quelle della Lega in vista del voto del 25 settembre prossimo.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.mariaelenaiaverone.it, è figlio della scelta della candidata della Lega di voler creare uno staff di professionisti esperti nel mondo del mondo digitale per imprimere una spinta innovativa alla sua campagna elettorale online. Anche da questa finestra sul mondo, Iaverone lancerà i suoi messaggi all’elettorato di ben 4 province con dinamiche e linguaggi totalmente nuovi.

«Il nostro territorio è pieno di intelligenze e di professionalità digitali – spiega Maria Elena Iaverone – che aspettano solo l’opportunità per affermarsi. Un capitale molto importante che la Campania, soprattutto quella delle Aree Interne, non può permettersi di perdere. Anche per questo – sottolinea – ho voluto compiere questo passo selezionando personalmente dei giovani professionisti impegnati nel campo dell’innovazione digitale per affrontare questa sfida elettorale con strumenti nuovi, capaci di incuriosire e di raggiungere chiunque ovunque».

All’interno del sito, tra la bio della candidata e la sua agenda di incontri, ampio spazio a video che approfondiranno tematiche importanti e illustreranno le proposte ideate dal partito guidato da Matteo Salvini.

Il primo di questi è diretto ai neo-maggiorenni. «Votare significa effettuare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro. Così – illustra Iaverone – ho deciso di rivolgermi ai giovanissimi, ovvero a tutti coloro che, per la prima volta nella loro vita, si troveranno dinnanzi ad un’urna elettorale per partecipare alle Elezioni Politiche. Ho deciso di illustrare loro le dinamiche di voto oltre alla novità che riguarderà gli under 25, ovvero la facoltà di poter votare anche per eleggere i Senatori della Repubblica».

Ma su www.mariaelenaiaverone.it si parlerà anche di contrasto alla violenza di genere, di sviluppo del territorio e, soprattutto, di formazione ed occupazione giovanile. E sarà possibile, a tutti, comunicare con la candidata al Senato tramite la finestra “Contattami”.

«I giovani vanno avvicinati alla politica, ma questo non può essere un mero slogan. Deve tramutarsi in fatti reali, in azioni concrete capaci di fermare un’emorragia infinita. Quella che vede 100mila giovani campani lasciare, annualmente, la propria terra per cercare fortuna altrove. È importante – conclude Iaverone – che la politica crei le condizioni per offrire a ragazze e ragazze la possibilità di potersi formare e di poter lavorare seguendo il proprio talento ed i propri sogni nella terra che amano. Ed è questo uno degli obiettivi più importanti che la Lega si propone di raggiungere una volta arrivata al Governo».