PMI INTERNATIONAL lancia un Corso Formativo per Imprenditori

PMI INTERNATIONAL – CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO, si prepara a inaugurare un nuovo capitolo nell’ambito della formazione imprenditoriale con il lancio del corso formativo “Prometeo – dalla scoperta del fuoco all’intelligenza artificiale” dedicato agli Imprenditori, nuovi o in cambio generazionale.

Il Presidente Salvatore Guerriero ha annunciato che la presentazione ufficiale avverrà venerdì 19 aprile, alle ore 11:00, presso la Sede Centrale a Nola.

L’evento, strutturato in partnership con l’Agenzia di Marketing ComuniCARE Agency e i professionisti di area legale Teresa Tedesco e Antonio Zifaro, si prevede essere di grande rilevanza nel panorama delle imprese, si propone di offrire un’opportunità unica a imprenditori emergenti e a coloro che si trovano ad affrontare un cambio generazionale nelle proprie attività.

Il corso non solo fornirà competenze pratiche e strategiche per il successo imprenditoriale, ma anche un’occasione per connettersi con altre menti imprenditoriali e condividere esperienze.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione degli imprenditori, considerandola un pilastro fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato attuale e per creare imprese solide e competitive”, ha dichiarato.

Il corso coprirà una vasta gamma di argomenti, tra cui strategie di marketing, strumenti operativi di comunicazione, ed un’analisi dei risvolti legali collegati alla comunicazione. Prevederà una parte teorica ed una laboratoriale, offrendo un approccio pratico e concreto alla formazione.

La conferenza stampa del 19 aprile sarà un’opportunità per giornalisti e operatori del settore di conoscere più da vicino questo innovativo corso formativo e per comprendere il suo impatto potenziale sul tessuto imprenditoriale locale e nazionale.

PMI INTERNATIONAL invita tutti coloro interessati a partecipare all’evento e a cogliere questa opportunità unica di crescita e sviluppo professionale.