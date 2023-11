PIAZZOLLA di NOLA. Ragazze e ragazzi, al Centro socio-religioso della SS. Immacolata,. Incontri di fede e arte, riscoprendo il Presepe e la Cartapesta

Si fa sentire l’aria di Natale e si avverte già nei preparativi per gli addobbi delle vetrine dei negozi, per non dire degli annunci pubblicitari, dei depliant in arrivo via-postale, dei messaggi social e così proseguendo. Un’aria, che nelle accoglienti e spaziose aule delle attività oratoriali del Centro socio–religioso della Chiesa della Santissima Immacolata, spira e si effonde in tutt’altro verso, qual è quello dell’omaggio da rendere al Presepe, simbolo dei valori della Sacra famiglia e simbolo degli ideali della cristianità. Un omaggio, che coinvolge e impegna le ragazze e i ragazzi della comunità cittadina sul piano della creatività e sensibilità estetica, come dell’abilità manuale nell’utilizzo dei canoni dell’antica arte della cartapesta per l’allestimento dei Presepi di casa e quartiere.

Una proficua e interessante iniziativa di volontariato civico, promossa e organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con la Contea nolana e l’Associazione Volare oltre le aspettative, con la coordinazione dell’architetto Maurizio Barbato, ed articolata in quattro appuntamenti – ogni giovedì, nelle ore pomeridiane- dal 9 novembre al 7 dicembre prossimo. Un percorso di formazione per artiste e artisti in … erba, con specializzazione nell’uso della cartapesta e dei colori che la decorano, facendola … parlare; un percorso che si compie con la guida e il tutoraggio di Paolino Scotti, Cettina Prezioso, Antonio Napolitano, Fiormario Cilvini, Andrea Raiola, Anna Pecchia e Anna Napolitano, Maestri e Maestre di prestigio, che in tutt’uno con le Storiche botteghe artigiane dei Gigli sono interpreti e custodi dell’arte della cartapesta, assicurandone la continuità di generazione in generazione, dai raffinati manufatti alle eleganti sculture, gemme speciali di alto artigianato.

Al primo appuntamento di giovedì scorso, era prevista la partecipazione di una decina, tra ragazze ragazzi della popolosa frazione della città dei Gigli – sono oltre 5 mila gli abitanti di Piazzolla-, ne furono trenta. E giovedì prossimo, la soglia di partecipazione potrebbe ampliarsi ancora. Segnali, che confermano la qualità e l’attrattiva esercitata dall’iniziativa, che combina socialità, senso dell’arte e della tradizione, educando al riciclo con ri-uso rigenerato di carta e cartoni.