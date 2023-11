“Piano di Zona, Centro per l’Autismo, Posizioni Organizzative Illegittime ai Dipendenti Part – Time, com’è possibile tutto questo?

Per il M.I.D. Avellino è una città che finge di non vedere tutto questo! Dopo la vicenda vergognosa del Piano di Zona con le varie nomine e dimissioni dei direttori dell’Azienda Consortile dei Servizi Sociali A04 l’ultima anche legata a una paventata indagine giudiziaria che vede coinvolto un neo nominato, dopo la chiara volontà dell’Amministrazione Comunale di voler affidare la gestione della struttura del Centro per l’Autismo a un ente terzo che non è l’A.S.L. in queste ore a Palazzo di Città si consuma l’ennesimo fallimento amministrativo.

Nel mirino come si legge anche dai media le posizioni organizzative illegittime ai dipendenti Part-Time a tempo determinato balzata sui media nella giornata di ieri, con ben due pareri Aran ignorati insieme anche alle come si legge richieste di verifica della Commissione Trasparenza del Comune di Avellino finite nel dimenticatoio e ignorate dall’Amministrazione Comunale.

Già in passato il Comune di Avellino tra l’altro balzò per un altro caso lavorativo alle cronache nazionali e alle Iene dopo la denuncia di una dipendente con disabilità tra l’altro, anche su quel caso nulla è cambiato o meglio nulla si è risolto o migliorato.

Sappiamo solo purtroppo che in caso di eventuale accertato danno erariale su questa vicenda delle Posizioni Organizzative a rispondere saranno come sempre le tasche dei cittadini.

È possibile mai che la città resta così silente rispetto a queste circostanze avallando ancora questa gestione politico amministrativa?

