Leonardo Romano della Pasticceria Pesce di Avella sbaraglia tutti al concorso nazionale “Panettone senza confini”

Leonardo Romano, della Pasticceria Pesce di Avella, vincitore del concorso “Panettone senza confini 2023”, sezione professionisti, la cui finale si è disputata a bordo della Costa Fascinosa al cospetto di una giuria di tutto rispetto capeggiata da Iginio Massari. In giuria anche altri nomi di altissimo livello: Achille Zoia, Marta Boccanera, Riccardo Bellaera, Paco Torreblanca, Giuseppe Piffaretti e Felice Venanzi. Assoluto vincitore, con il Premio Giuria tecnica, è stato Leonardo Romano della pasticceria Pesce di Avella che ha convinto tutti con il suo panettone al cioccolato, un prodotto a lievito madre con inserimenti di cioccolato, sia al latte che fondente del Madagascar. “Quando ho saputo di aver vinto il mio cuore è scoppiato. La gioia più grande è aver conquistato una giuria così prestigiosa”, le parole colme di emozione del pasticciere Leonardo Romano. Enorme soddisfazione anche per Pasquale Pesce e per il suo team: “Ancora una volta portiamo alla ribalta nazionale il nome di questo territorio e dei suoi prodotti. Sempre pronti ad accettare le nuove sfide”.