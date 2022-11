Piano di Forestazione urbana. Due giorni di convegni e iniziative per celebrare la “Festa dell’Albero” e presentare il “Piano di Forestazione Urbana” del comune di Monteforte Irpino

Si svolgeranno il 19 e il 21 novembre prossimi a Palazzo Loffredo e negli Istituti scolastici cittadini. L’iniziativa, voluta dal Sindaco Costantino Giordano e dalla sua Amministrazione comunale, ha lo scopo di sensibilizzare tutta la comunità, in particolare, docenti e alunni della Scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Monteforte Irpino al fine di promuovere la responsabilità ambientale e l’importanza degli alberi nella vita dell’uomo.

«Si tratta di un’iniziativa di grande importanza sociale e culturale – spiega il sindaco Costantino Giordano – che avrà un forte impatto sulle generazioni future, ma anche su quelle attuali. Il Piano di Forestazione Urbana che abbiamo approvato stabilisce le linee di indirizzo della progettazione degli spazi esterni degli edifici pubblici e dei terreni urbani non edificati di proprietà comunale. Sappiamo bene quanto la presenza di verde urbano possa incidere positivamente su svariati aspetti della vita quotidiana cittadina, per questo rafforzare la biodiversità può sortire effetti postivi non solo sui cambiamenti climatici, frenando l’inquinamento, ma anche migliorare la qualità della vita di ognuno di noi».

Il 19 novembre, quindi, nell’aula consiliare di Palazzo Loffredo si svolgerà il convegno di presentazione del piano di forestazione con la partecipazione di autorità civili e di esperti del settore che avranno il compito di presentare esempi virtuosi di progettazione urbana che stanno creando condizioni di vita sempre più vivibili, sostenibili partecipative, accessibili, adattabili, più sicure ed eque nelle città.

«Siamo convinti che le aree verdi urbane incrementino il valore degli spazi comunali e dell’ambiente – continua il Sindaco – trasformandosi in poli attrattori e ricettori per i cittadini, per lo svolgimento di svariate attività, come visite guidate, sport all’aria aperta, lezioni outdoor, educazione ambientale e alla sostenibilità. Pertanto, ringrazio fortemente i progettisti che hanno lavorato al Piano e gli impiegati e i dirigenti dell’Ufficio tecnico comunale per il lavoro svolto».

Nel 1951 una circolare del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la “Festa dell’Albero” si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni anno. Il Comune di Monteforte Irpino ha promosso il suo piano di Forestazione Urbana a partire proprio da una delibera che istituisce la Giornata dell’Albero in base alla Legge 113/1992 “obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” e alla Legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14, “obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato” successivamente modificata con Legge Regione Campania n. 4 del 15.03.2011.

E proprio il 21 novembre negli istituti scolastici cittadini “Montessori” e “Don Milani”, si svolgerà la Festa dell’Albero 2022 – Un albero per ogni bambino: un incontro tra docenti, alunni e istituzioni che avrà il compito fondamentale di sensibilizzare al tema del rispetto dell’ambiente. Oltre alla presentazione dei progetti scolastici, si procederà alla piantumazione degli alberi dei bambini nati nel 2016: un gesto simbolico ma fortemente educativo di rispetto e cura del nostro patrimonio verde.