AVELLA. “Passione Latina”: Il Magico Saggio di Natale della Scuola di Ballo di Ursula Maietta

Il prossimo 21 dicembre 2023, la rinomata scuola di ballo “Passione Latina,” guidata dalla talentuosa maestra Ursula Maietta, illuminerà la serata con un magico saggio di Natale. L’evento avrà luogo presso la Palestra della Scuola Media di Avella, con inizio alle ore 21.

Questo straordinario spettacolo sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nell’arte della danza, con gli allievi di “Passione Latina” pronti a stupire il pubblico con le loro straordinarie esibizioni di balli e coreografie. Sarà un’occasione unica per apprezzare il talento e l’impegno degli allievi, frutto del duro lavoro svolto sotto la guida appassionata della Maestra Ursula Maietta.

La Scuola di Ballo “Passione Latina” è conosciuta per la sua dedizione all’insegnamento della danza latina e balli di coppia, creando non solo ballerini talentuosi, ma anche una comunità appassionata di amanti della danza. Questo saggio di Natale sarà un’opportunità per gli allievi di mettere in mostra ciò che hanno imparato nel corso dell’anno e celebrare insieme la gioia delle festività.

La location, la Palestra della Scuola Media di Avella, fornirà uno sfondo perfetto per questo evento straordinario, offrendo spazio sufficiente per le esibizioni mozzafiato degli allievi di “Passione Latina.” La scelta di questo luogo sottolinea anche l’importanza della connessione tra la scuola di ballo e la comunità locale, creando un’atmosfera accogliente e festosa.

Il saggio di Natale non sarà solo uno spettacolo di danza, ma anche un’esperienza che coinvolgerà il pubblico, trasmettendo l’energia e la passione che contraddistinguono la Scuola di Ballo “Passione Latina.” L’evento sarà arricchito da una varietà di stili di danza, dalla salsa al tango, dal cha-cha al merengue, garantendo una serata ricca di emozioni e divertimento.

Per coloro che amano la danza o sono semplicemente alla ricerca di un modo unico per celebrare il periodo natalizio, il saggio di Natale della Scuola di Ballo “Passione Latina” è l’evento da non perdere. Preparatevi a essere catturati dalla magia della danza e a lasciarvi trasportare in un mondo di eleganza, ritmo e passione.

In conclusione, segnatevi la data – 21 dicembre 2023 – e preparatevi per una serata indimenticabile con la Scuola di Ballo “Passione Latina” e la maestra Ursula Maietta. Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera natalizia e immergetevi nel fantastico mondo della danza latina.