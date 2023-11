SOS. “Chiediamo aiuto, le tasse ci mangiano, le notti i sacrifici e quant’altro vanificati da un “panettiere” senza scrupoli”.

Carissimo Direttore di Bassa Irpinia,

Con la presente, ci rivolgiamo a Lei con un appello urgente che riguarda un gruppo di panettieri della provincia di Salerno, nelle vicinanze di Avellino. Abbiamo recentemente scoperto una situazione allarmante che sta mettendo a dura prova la sussistenza di queste attività locali e chiediamo il Suo prezioso aiuto per porre fine a questa ingiustizia.

Abbiamo appreso che un panettiere della Sua zona continua a distribuire pane nei supermercati di Avellino, nonostante sia in pensione e, ancor più preoccupante, senza possedere la necessaria licenza per svolgere tale attività commerciale. Questa situazione non solo mina la lealtà commerciale, ma mette anche a repentaglio la sopravvivenza degli onesti panettieri della provincia Irpina e di Salerno.

La nostra comunità di panettieri è composta da persone laboriose, dedite al loro mestiere, ma costantemente soffocate dalle tasse e dai sacrifici finanziari che comporta gestire un’attività commerciale. Trovarsi di fronte a una concorrenza sleale come quella che stiamo segnalando è un colpo al cuore per coloro che, nonostante le sfide, cercano di portare avanti le proprie attività in modo onesto.

Le chiediamo, con il massimo rispetto e fiducia, di indagare su questa situazione e di adottare le misure necessarie per porre fine a questa pratica ingiusta. La nostra comunità di panettieri ha bisogno di un ambiente commerciale equo e trasparente per prosperare, e la Sua assistenza in questo caso sarebbe di inestimabile valore.

Capiamo che il Suo ruolo di direttore implica molte responsabilità, ma la Sua azione in questa situazione avrà un impatto significativo sulla vita di molte persone oneste che lottano per mantenere le proprie attività a galla.

Restiamo in attesa di notizie positive e La ringraziamo immensamente per l’attenzione che dedicherà a questa delicata questione. Insieme, possiamo contribuire a creare un ambiente commerciale giusto e sostenibile per tutti.

Distinti saluti.