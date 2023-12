Partecipazione alla Maratona di Roma 2024: chi, come e quando

Il countdown per la Maratona di Roma 2024 è già partito, così come le richieste d’iscrizione all’evento. La gara, giunta ormai alla sua 29° edizione, raccoglie da sempre una grande partecipazione tra gli appassionati di corsa e non solo.

Quest’anno si terrà il 17 marzo 2024, con partenza alle 8:30 in via dei Fori Imperiali. Le emozioni della gara si uniranno alla gioia di attraversare alcuni dei paesaggi più suggestivi della città eterna. Il percorso di ben 42,195 Km si snoderà nella capitale toccando Colosseo, Circo Massimo, Castel Sant’Angelo e San Pietro.

La partecipazione è aperta agli atleti dai 20 anni in su e sarà possibile sul sito ufficiale della Run Rome The Marathon entro l’11 marzo per chi desidera la consegna a domicilio ed entro il 16 per chi ritira presso il villaggio Expo della Acea Run Rome The Marathon.

Per tutti i non atleti niente paura, perché la stracittadina Fun Run accoglie invece proprio tutti. Parliamo di una Maratona in versione ridotta, di circa 5 Km, aperta a persone di ogni età con partenza alle 9:00 nello stesso giorno e luogo di quella principale.

Per prendere parte alla maratona è necessario presentare un certificato medico agonistico o essere iscritti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera mentre non è necessario alcun documento medico per la stracittadina. Tuttavia, è importante tenere a mente che in genere gli enti di promozione sportiva richiedono obbligatoriamente un certificato medico non agonistico a Roma.

In tutti i casi saranno attivate procedure di sicurezza in concomitanza con le normative vigenti, per il corretto svolgimento della gara. Gli atleti riceveranno le informazioni di cui necessitano nelle settimane che precedono l’evento, inclusi i consigli su dove allenarsi.

Che si decida di partecipare a passo veloce o lento poco importa, poiché ad unire entrambe le tipologie di gara ci saranno soprattutto valori condivisi, di cui chiunque può farsi portavoce. Ecco allora che solidarietà, benessere e spirito di squadra gareggeranno insieme ai corridori per portare un sostegno concreto alle Organizzazioni No Profit coinvolte.

Ad aver aderito all’iniziativa ci sono al momento Airch, Fondazione Telethon, Fondazione Maratona Alzheimer e diverse altre. La partecipazione più significativa resta però quella di chi decide di mettersi in gioco per donare qualcosa al prossimo.