Parte “Baiano in Scena”: teatro, emozioni e una mostra dedicata a Maradona

Baiano si prepara ad accendere i riflettori sulla cultura con l’avvio della prima edizione della rassegna teatrale “Baiano in Scena”, organizzata dai Sognattori della Pro Loco Baiano, in collaborazione con il Comune di Baiano e la Pro Loco Baiano.

La rassegna prenderà ufficialmente il via sabato 18 ottobre al Teatro Colosseo, con lo spettacolo inaugurale “Vieni Avanti Cretino”, con Giovanni Allocca, Enzo Varone e Franco Mantovanelli.

Uno “spettacolo omaggio” a Napoli, alla sua arte e ai suoi figli illustri che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Animato dai più celebri sketch della tradizione partenopea, lo spettacolo mette in scena una vera e propria kermesse di comicità e musica: Giovanni Allocca ed Enzo Varone, in coppia, restituiscono al pubblico situazioni comiche del passato in chiave moderna. Il tributo ai fratelli Guido e Ciccio De Rege, da cui il titolo prende ispirazione, ne è un esempio emblematico.

I momenti musicali, curati dal maestro Franco Mantovanelli (chitarra e voce), impreziosiscono la serata con atmosfere evocative e romantiche, restituendo al pubblico il gusto di un teatro popolare e raffinato allo stesso tempo.

Il giorno successivo, domenica 19 ottobre alle 17:30, sarà la volta del primo spettacolo dedicato ai più piccoli, “Gedeone Cuor di Fifone”, a cura della Compagnia La Mansarda con la regia di Maurizio Azzurro, che aprirà la sezione Favole e Magia, pensata per famiglie e bambini dai 4 anni in su.

La rassegna, che si svilupperà fino a marzo 2026, si articola in due sezioni principali:

● “Risate ed Emozioni”, dedicata al pubblico adulto, con cinque commedie di tradizione napoletana e contemporanea;

● “Favole e Magia”, con cinque spettacoli per famiglie e bambini.

Accanto agli appuntamenti teatrali, il foyer del Teatro Colosseo ospiterà anche una mostra dedicata a Diego Armando Maradona, un omaggio al mito e alla passione che hanno unito generazioni di napoletani e non solo.

La nuova stagione dei Sognattori

Con l’avvio della rassegna parte anche la stagione teatrale ufficiale del gruppo I Sognattori, che porterà in scena due delle sue commedie più apprezzate e una nuova produzione.

La compagnia, diretta da Franco Pinelli, sarà protagonista con:

● “Questi Fantasmi” di Eduardo De Filippo: in scena il 21 ottobre a Polla, il 1° novembre a Montoro e il 21 dicembre a Ortona (CH);

● “Chi non muore si rivede”, spettacolo che continua a riscuotere grande successo, in programma il 16 novembre ad Altavilla e il 22 febbraio 2026 a Summonte;

● a marzo, il debutto della nuova commedia “’Nu Turco Napoletano”, sempre per la regia di Franco Pinelli, che chiuderà la prima edizione di Baiano in Scena.

Una stagione ricca di appuntamenti, capace di unire tradizione, comicità e passione teatrale, portando il nome dei Sognattori e di Baiano in giro per la Campania e oltre i confini regionali.

Teatro, cultura e comunità

“Baiano in Scena – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio di rendere il teatro un luogo di incontro, crescita e partecipazione. Una rassegna che parla a tutti: agli appassionati, alle famiglie e a chi vuole scoprire quanto il teatro possa essere vicino alla vita di ogni giorno.”

Con un cartellone variegato, un occhio alle nuove generazioni e l’energia dei suoi protagonisti, Baiano in Scena si prepara dunque a vivere la sua prima stagione all’insegna dell’entusiasmo e della cultura condivisa.