PAGARE CON IL PALMO DELLA MANO? GRAZIE AD AMAZON È POSSIBILE!

IL SERVIZIO

Nessun titolo clickbait. È tutto vero: in America è possibile procedere al pagamento dei propri acquisti tramite l’utilizzo del solo palmo della propria mano.

Nessuno smartphone. Nessuno smartwatch. Senza contanti, né carte di credito.

PERCHÈ PROPRIO IL PALMO DELLA MANO?

Amazon afferma che la scelta del palmo della mano derivi dalla sua unicità: il palmo della mano, infatti, ha una forma univoca, non ne esistono due identici.

DOV’È DISPONIBILE?

Il servizio in questione prende il nome di Amazon One e, al momento, è esclusiva di Amazon Go (il negozio del futuro secondo Amazon)e di alcuni supermercati americani affiliati ad Amazon, ma è destinato ben presto ad espandersi.

COME FUNZIONA?

I clienti possono iscriversi ad Amazon One registrando l’impronta del proprio palmo tramite degli appositi dispositivi posti nei negozi aderenti all’iniziativa.

Le informazioni della propria impronta vengono registrate ed associate alla carta di credito e al numero di telefono dell’utente

UN FUTURO COMPLETAMENTE SMART

Viste le tante innovazioni introdotte da Amazon e dalle altre multinazionali, una domanda sorge spontanea: dove si arriverà un giorno? Che le nuove tecnologie saranno davvero in qualche modo integrate nel nostro stesso corpo? D’altronde gli occhiali smart già esistono e l’utilizzo dei contanti è sempre meno in voga.

Una cosa è certa: ci aspetta l’inimmaginabile.