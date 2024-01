“Operazione di salvataggio dei Vigili del Fuoco di Avellino: Due avventurieri bloccati in zona montana recuperati in nottata”

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti il 28 gennaio, su segnalazione dei Carabinieri di Cervinara, per cercare due uomini bloccati in una zona impervia e innevata durante un’escursione in montagna. Con l’ausilio di un mezzo fuoristrada e la guida della Protezione Civile locale, la squadra ha individuato l’auto a Foce di Piano di Lauro, recuperando con successo i due avventurieri intorno all’una di notte. Nonostante le difficoltà, entrambi sono tornati in paese incolumi, seppur freddi e spaventati.