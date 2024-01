Oltre un milione di ingressi per il Natale del Vulcano Buono di Nola Successo per le attrazioni nell’arena spettacolo e l’animazione

Il 2023 si è concluso col botto al Vulcano Buono di Nola dove oltre un milione di ingressi sono stati registrati in occasione degli eventi legati al Natale. La mega struttura che abbina l’esperienza dello shopping al divertimento, progettata da Renzo Piano, sta vivendo una concreta rinascita dopo l’ingresso dei partner finanziari Dea Capital e AMCO.

L’Arena Spettacoli, trasformata in un grande Luna Park per il “Christmas Dreams”, si è animata di luci e colori, grazie all’installazione della ruota panoramica tra le più imponenti d’Europa. Nessuno vuole perdere l’occasione di ammirare dal punto più alto, a 50 metri da terra, tutto il territorio circostante. Sulla pista di pattinaggio intere famiglie trascorrono ore di pure divertimento, completato da spettacoli itineranti e animazione.

Iniziata il 18 novembre la programmazione andrà avanti fino al 6 gennaio, per aspettare la Befana con spettacoli di magia, artisti di strada, mascotte, parate, trampolieri e l’apprezzato mercatino che abbina il food all’artigianato. Nella galleria che attraversa il Vulcano, tutto è studiato per unire l’esperienza dell’acquisto, negli oltre 100 negozi presenti, con la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata in un vero e proprio parco dei divertimenti.

Prossimo appuntamento, dunque, dal 2 al 4 gennaio con le befane e le mascotte itineranti. Poi la Casa della Befana, dal 5 al 7 gennaio, con ingresso libero e la seguente programmazione: venerdì 5 e sabato 6 dalle 16.30 alle 21.30; domenica 7 gennaio dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 21.30. Nell’Arena Spettacoli, dalle 18.00 alle 22.00,

Sulle pareti del centro Commerciale scorrono le immagini tridimensionali dei video mapping, mentre un trenino speciale percorre l’intera arena, promettendo corse entusiasmanti nelle giornate dell’evento. Il carillon vivente, con una ballerina eterea che danza su una piattaforma in movimento, incanta i più piccoli. Sul palco animazione, balli e spettacoli natalizi. Il Carosello porta i bambini in un mondo magico, fatto di musica e fantasia, sui cavalli che dondolano simulando un viaggio fantastico, mentre un trenino totalmente gratuito regala un’esperienza immersiva nella bellezza iconica della struttura.