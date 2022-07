Obiettivo: vincere il jackpot

L’obiettivo finale di ogni giocatore è battere il banco e intascare il jackpot. Ma non un jackpot qualsiasi, qui si parla del jackpot progressivo, il più ambito chiaramente, in quanto il suo valore aumenta man mano che i giocatori fanno le loro puntate. Ogni buon casinò online offre almeno 2 o 3 giochi con jackpot progressivo, giochi che si rivelano per questo motivo gettonatissimi e il cui montepremi aumenta di minuto in minuto. Per riuscire ad intascare il jackpot progressivo ci vuole una buona dose di fortuna, anche se un po’ di metodo potrebbe essere d’aiuto.

Di chi fidarsi?

Può capitare che anche il giocatore alle prime armi riesca ad intascare il jackpot – la cosiddetta fortuna dei principianti. Ciononostante esistono diverse strategie che aiutano ad aumentare le probabilità di vincita. Innanzitutto però mettiamo in chiaro una questione fondamentale. Non esistono trucchi e/o cheats. Le slot ed i videopoker dei casinò online legali, con licenza AAMS, non sono manipolabili. Gli operatori sono obbligati per legge ad utilizzare un software chiamato RNG (Random Number Generator), in italiano letteralmente generatore di numeri casuali. Questo generatore non è per nulla manipolabile, e il genio che potrebbe farcela certamente non rivelerebbe sul web i suoi trucchi, tenendoseli stretti per arricchirsi. Per questo motivo vi avvisiamo calorosamente di non fidarvi delle pagine di chi, dichiarandosi grande esperto informatico, vuole vendervi i suoi metodi “infallibili”. Perderete solo tempo e denaro. Potrebbe anche capitarvi di scovare un blog, nel quale si consiglia di registrarsi presso un certo operatore – naturalmente senza licenza – il quale, dopo un certo numero di giocate, garantisce il via libera al jackpot. Sono queste fandonie che vi costeranno non solo tempo altrimenti prezioso, ma anche il deposito che avrete effettuato.

Ragioniamo allora piuttosto su strategie più logiche e, importantissimo, legali.

Le strategie utilizzate dai professionisti

I giocatori d’azzardo con grande esperienza utilizzano delle strategie per aumentare la probabilità di riuscire a sbancare il jackpot. Queste strategie sono basate su una certa logica ed in effetti potrebbero rivelarsi efficaci, una volta fatta un po’ di esperienza naturalmente con il gioco in questione.

1. Il “punto di pareggio”: questa è una tecnica utilizzata dai giocatori professionisti, i quali scelgono di norma solamente giochi con jackpot progressivo. La strategia consiste nel cominciare a puntare solo dopo che il jackpot ha raggiunto una certa cifra, quella che nel gergo professionista è detta “punto di pareggio”. In base ai loro calcoli quindi la somma che potranno eventualmente vincere sarà uguale o maggiore alla quantità di soldi che si sono preposti di spendere onde raggiungere l’obiettivo finale: il jackpot. L’esperienza ha insegnato che il punto di pareggio non rappresenta una garanzia di vincita nella slot machine, mentre nel videopoker, gioco basato su un mazzo di carte e date probabilità, è possibile calcolare il punto di pareggio con una certa precisione, arrivando a probabilità di vincita del 50%.

2. Gioco a lungo termine: il jackpot progressivo è basato per definizione sul gioco a lungo termine. Più a lungo si gioca, più ci si avvicina alla possibilità di vincere il jackpot. Il problema in questo caso consiste nel calcolare quante giocate saranno ancora necessarie, o quante ore dovranno ancora passare. Il gioco a lungo termine ha una sua logica ma può risultare molto costoso all’utente.

I nostri consigli

Come avete visto, barare per vincere il jackpot non è possibile. Inoltre non tutti hanno la possibilità di passare centinaia di ore davanti al computer piazzando giocate senza fine in attesa della grande vincita. Cosa fare allora?

Il nostro consiglio parte dalla base: scegliere l’operatore giusto. Vediamo perché.

1. Innanzitutto va tenuto bene a mente che gli operatori più gettonati avranno di logica montepremi molto più alti di quelli dei casinò online meno noti.

2. I migliori casinò offrono degli ottimi bonus, soprattutto frequenti free spins, con i quali le vostre probabilità di vincita si potranno addirittura raddoppiare. Allo stesso tempo potrete così anche ridurre il vostro rischio personale.

3. Gli operatori veramente buoni offrono inoltre la possibilità di conoscere i giochi previa registrazione e deposito, mettendo a disposizione un conto demo gratuito. Facendone uso potrete confrontare a rischio zero diversi giochi per poi valutare non solo quale vi piace maggiormente, ma anche quale presenta in generale possibilità di successo migliori.

4. Se siete nuovi nel campo, cominciate a giocare su slot o videopoker poco costosi cercando di accumulare un buon gruzzoletto con cui poi potrete puntare veramente in alto.

5. Non fatevi abbattere dalla frustrazione, puntate solo il denaro cui potete rinunciare e, se vedete che non è il vostro momento fortunato, fate una pausa di qualche giorno prima di ricominciare.

Si tratta in fondo di semplici consigli, ma seguendoli creerete la base per conseguire in futuro vincite cospicue.

Conclusioni

Volete vincere il jackpot? Allora concentratevi su un punto centrale: dove vincerlo e non come vincerlo. Avete la fortuna di poter scegliere tra un’immensità di buoni operatori con regolare licenza, onesti e i cui pagamenti sono garantiti. Dovrete solo fare un paio di paragoni per decidere quale operatore vi offra le chance maggiori. Diffidate da chi vi promette il jackpot con trucchi poco leciti; non fatevi abbagliare dai siti che vi promettono il sistema giusto per vincere. Non esiste alcun algoritmo prevedibile e nemmeno un valido calcolo delle probabilità, essendo il gioco generato in maniera completamente casuale. Vincere il jackpot alle slot e ai videopoker è un fatto puramente dettato dalla fortuna. Giocate onesto e legale, non fatevi prendere dalla smania di vincere a tutti i costi e in tutta fretta il jackpot. Pensate a divertirvi e a godervi i momenti di svago: se la fortuna sarà dalla vostra parte, il jackpot arriverà.

