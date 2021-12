Nuovo anno con caro Bollette. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas

Brutte notizie per le famiglie italiane, il 2022 si aprirà con rincari record per le bollette dell’energia. Dal primo gennaio infatti scattano i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una stangata che poteva essere ancora più forte senza gli interventi del governo, che ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi in legge di bilancio per calmierare i prezzi.

