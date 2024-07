Nota stampa di Italia Viva Pompei con preghiera di pubblicazione

Egregio Signor Sindaco, con la presente il sottoscritto Presidente di Italia Viva Pompei intende esprimere, in nome e per conto del Partito locale e dei suoi rappresentanti, il proprio disappunto e preoccupazione in merito alla nomina del Dott. Marcello Lala quale addetto all’Ufficio Comunicazione del Comune di Pompei, avvenuta con Decreto n. 28 del 27 giugno 2024.

La decisione di conferire tale incarico al Dott. Lala, già Assessore in quota al nostro Gruppo Consiliare dal luglio 2023 al marzo 2024, suscita interrogativi significativi riguardo alla considerazione e al rispetto riservati al nostro Partito da parte Sua. Come ben noto, la rimozione di Lala dal suo precedente incarico fu sollecitata proprio dal Gruppo Consiliare, sentito il Direttivo Cittadino, per motivi legati a scelte personali di natura politica, distanti dal nostro Partito.

La scelta di riconfermare Lala in un ruolo strategico come quello dell’Ufficio Comunicazione appare agli occhi di Italia Viva come un atto di scarsa considerazione e rispetto nei confronti delle dinamiche e delle decisioni collettive del Partito. Tale nomina, infatti, sembra ignorare deliberatamente le criticità già emerse e più volte sottolineate, mettendo in secondo piano il valore del confronto e della concertazione politica che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra il Sindaco e le forze politiche che lo sostengono.

Pertanto, mi appello al Suo senso di responsabilità e alla Sua sensibilità istituzionale, affinché venga rivalutata tale nomina; tenendo in debita considerazione le istanze e le preoccupazioni espresse dal Partito.

Siamo certi che una riflessione condivisa e una maggiore attenzione alle dinamiche interne potranno contribuire a rinsaldare la fiducia e la cooperazione necessarie per il bene della nostra comunità.

Resto in attesa di un Suo tempestivo riscontro, nella speranza che questo episodio possa aprire una riflessione più ampia e costruttiva sui rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il nostro Partito.

Tanto era dovuto.

Italia Viva Pompei