Nona edizione del concorso Internazionale di arte e poesia “Avellino in versi”

Ne abbiamo di cose da raccontare e non sono mai scontate, hanno il colore del rosso, del giallo e dell’argento tra i capelli, il fuoco dentro il corpo, per non declinare il destino, si confondono tra la folla e non li vedrai mai avvinti, perché trovano sempre il modo per farcela. Cascasse il mondo!

Sono fatti così gli artisti, gli scrittori e i poeti, gente semplice, senza troppi grilli per la testa, con la voglia di regalare pensieri, dolci e amari, non puoi impedirgli di scrivere o di colorare il mondo, sono ricchi di cuore, entusiasti per natura, volitivi per necessità.

In mezzo alla tempesta, li vedrai ballare, scarabocchiare i sentimenti da archiviare, portare tutti i colori dell’arcobaleno. Non c’è mai da annoiarsi se, in giro, ci sono loro.

Quando tutto questo, il 28 ottobre 2023 alle 16 a Villa Amendola, 202 ad Avellino, insieme agli amici dell’Associazione “Il Bucaneve”. Ospiti d’onore Alessandra Castellano e Rita Preziosi “Una vita per la danza” ricordando Sabino Battista. L’evento è patrocinato dal Comune di Avellino, dalla Provincia di Avellino, dall’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia, Edizioni Il Saggio. La giuria è presieduta da Gaetana Aufiero, Paola De Lorenzo, Luigi Mainolfi, Ines Urciuoli, Dorotea Virtuoso e dalla presidente del premio Maria Ronca.

I finalisti Sezione Poesia

Antonio Cipriano, La casa della bellezza, Frigento (AV)

Mirella Napodano, Praga, Avellino

Francesca Patitucci, Certe sere, Salerno

Luigi Specchio, Volo con il cuore, Salerno

Menzioni d’onore

Rosa Almanno, La mia verità, Orta di Atella (CE)

Alfonso Gargano, Fotografo, Salerno

Vincenzo Lagrotteria, La mano dell’Eterno, Reggio Calabria

Anna Bonnanzio, Attese trasognate, Aprilia (LT)

Sezione Vernacolo

Angelo Canino, Pàrrani i muri, Acri (RC)

Domenico Tonziello, Cu te vicino, Trentola Ducenta (CE)

Francesco Rossi (Igor Issorf), L’amore drento ar sogno, Napoli

Alceo Sambughi, El matrimoni, Fano (PU)

Sezione Racconti

Maria Grazia Bergantino, Tanto di cappello, Benevento

Virginia Danna, L’ultimo dono, Avellino

Lucia Ruocco, Amalfi, fiera di Sant’Andrea, Atrani (SA)

Claudio Vecchione, Vite interrotte, Atripalda

Sezione Arte

Manuela Borrelli, Per sempre, Cava dei Tirreni (SA)

Stefania Siani, Aisha, Cava dei Tirreni (SA)

Domenico Tonziello, Giovane Amore, Trentola Ducenta (CE)

Giovanni Nufrio Vallata (AV)