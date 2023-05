Nola. Murales in arrivo per il neo campione d’Italia Gianluca Gaetano

di Carmine Guerriero

Il funambolo cimitilese viene ricordato con un murales celebrativo per il terzo scudetto del Napoli realizzato dal famoso writer Carrado Teso.

Al minuto 94 del big match Napoli – Inter, il giovane cimitilese come un terremoto ha scosso il nolano. Il suo cognome è entrato in tutte le case della provincia , fino ad arrivare agli appartamenti del ventesimo piano del centro città. Un emozione immensa per ogni tifoso napoletano, che almeno per qualche secondo si è rispecchiato in Gianluca Gaetano: il ragazzo di provincia arrivato dal nulla che segna e ti emoziona. Un brivido di adrenalina avrà percosso la schiena di tanti tifosi del Napoli, che nello sguardo dello scugnizzo cimitilese iniziano ad intravedere un futuro roseo.

Gianluca Gaetano, classe 2000, prima di arrivare a calpestare l’erba dello stadio Diego Armando Maradona ha svolto tutte le trafile del Napoli per poi prendersi il momento di consacrazione con la vittoria del campionato di serie B con la Cremonese.

Fratello inferiore di Felice, anche di lui in passato se n’è parlato un gran bene, ma una serie di fattori non gli hanno permesso di restare in orbite internazionali. Oggi, regala giocate fantasiose e spettacolari nei campi dilettantistici.

Il talento grezzo di Gianluca Gaetano non è rimasto tetro, infatti più volte il tecnico toscano l’ha lodato. Certo, le parole di un Mister che ha allenato campioni come Totti, Salah,Skriniar non possono far altro che ben sperare. Intanto, il talento cimitilese come di consuetudine si continua ad allenare a ritmi alti al centro sportivo di Castelvolturno. Di sicuro Osihmen e Kvraskelia preferiranno averlo nei test di di allenamento con loro e non contro.

Ora che è entrato nei cuori di tutti noi, non vediamo l’ora che arrivi la prossima partita per vederlo in azione. Il Napoli nelle prossime sfide affronterà Bologna e Sampdoria. Ovviamente, speriamo sempre in una delle sue magie, per far continuare ancora con più euforia la festa che ci conduce fino alla fine di questo stupendo campionato.