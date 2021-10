NOLA. Minieri incontra il collega Ambrosino di Procida per una proficua collaborazione

Mercoledì 13 Ottobre 2021, l’Amministrazione Comunale di Nola, rappresentata da Gaetano Minieri, Sindaco di Nola e Vincenzo Iovino, Consigliere Comunale, in stretta sinergia con Assessorato ai Beni Culturali e Fondazione Festa dei Gigli di Nola, rappresentata da Carlo Fiumicino hanno incontrato Dino Ambrosino, Sindaco di Procida e Leonardo Costagliola, Assessore alla Cultura e Turismo di Procida per dare avvio ad una prestigiosa collaborazione, in vista di Procida 2022 – Capitale della Cultura Italiana.

Per l’occasione, la delegazione di Nola, ha annunciata la donazione della Natività in Cartapesta Nolana alla Città di Procida. Gaetano Minieri, Sindaco di Nola dichiara: in occasione delle festività natalizie, come augurio per il prestigioso traguardo raggiunto e come segno di amicizia, abbiamo ritenuto opportuno omaggiare la città di Procida con il simbolo dell’eccellenza artigianale della nostra festa millenaria.

Carlo Fiumicino, consigliere Fondazione Festa dei Gigli dichiara: dopo Parma 2020, prende avvio un nuovo e prestigioso scambio culturale, teso a promuovere il patrimonio della Festa Eterna in ambito nazionale, nel segno dei valori paoliniani.

La pandemia ci ha messo a dura prova, ma questa importante sinergia nazionale ci trasferisce entusiasmo e speranza per i prossimi obiettivi da concretizzare in ambito economico, sociale e della festa stessa.

Il Consigliere Iovino prosegue: con l’amministrazione di Procida abbiamo condiviso un percorso straordinario all’insegna della cultura come bene comune. Sono convinto che questo scambio culturale lascerà un segno indelebile tra le due comunità

