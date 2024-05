NOLA. Le eccellenze del Masullo – Theti. Video games ambientali e biotecnologie applicate, ecco i Mai d’ Argento per il Concorso di idee, edizione-2024.

E’ una combinazione interattiva di alto profilo e qualità nei contenuti, per ideazione progettuale e connessa realizzazione programmata nei laboratori funzionanti con sofisticate attrezzature nel presidio di via Mario De Sena, quella che include originali video games ambientali e interessanti biotecnologie con specifico rilievo per le colture idroponiche e acquaponiche. Una combinazione, raccontata con efficacia di immagini e di discorso nel filmato riservato alla sessione degli audiovisivi prodotti dai Licei e dagli Istituti statali d’Istruzione superiore che hanno partecipato alla V edizione dei Mai d’ Argento, per il Premio Galante Colucci e il Premio speciale Pio Stefanelli; combinazione ch’è valsa l’attribuzione all’ Itis Masullo–Theti del primo premio, simboleggiato dalle stilizzate composizioni artistiche dei Mai d’ Argento, nell’ ambito delle iniziative per il Concorso di idee per l’ evento green che si rapporta alle idealità dei culti arborei e di amore per la natura, diffusi nell’ area mediterranea, riscoprendo e affermando i valori del Pianeta–Terra, Casa comune dell’ umanità.

Un riconoscimento, che, nella cerimonia premiale della manifestazione, svoltasi il 15 maggio scorso a Palazzo Caravita, a Sirignano, gratificò, a giusta ragione e con pieno, l’entusiasta delegazione di ragazze e ragazzi del Masullo – Theti, diretto dalla prof.ssa Anna Iossa, presenti nell’affollata Sala delle cerimonie del monumentale complesso architettonico insieme con la docente referente, la prof.ssa Anna Maria Coppola, e i docenti di corso, i prof.ri Luigi Di Martino e Aniello Petillo. Un riconoscimento che, con la partecipazione di varie comunità di classe, è stato … rivisitato nell’Auditorium del Masullo– Theti, con la proiezione delle sequenze salienti e particolarmente significative delle produzioni premiate. Una proficua rivisitazione … didattica espressa con spigliatezza di linguaggio da ragazze e ragazzi, con età oscillante tra i 15 e i 17 anni, in virtù del loro diretto coinvolgimento nelle produzioni premiate, e con … il supporto esplicativo, allorché se n’è avvertita la necessità, dei docenti Di Martino, Petillo e Anzisi. Una rivisitazione di bell’effetto, coordinata con cura dalla prof.ssa Coppola, testimonianza di un lavoro sviluppato con impegno.

Di certo, un’operazione rivolta al presente e proiettata nel futuro, con i video games ambientali, che rendono il concetto di video– gioco una coinvolgente e potente piattaforma educativa per le generazioni giovani, non meno di quelle … adulte, mentre gli orizzonti dell’agricoltura si aprono verso le prospettive tecniche e tecnologiche, di cui le colture idroponiche e acquaponiche sono importanti antesignane e basilari tasselli. Ma soprattutto pratiche applicazioni sempre più diffuse.