NOLA. “La Ragazza e il Mare… Anzi Due”: Una Serata di Arte e Letteratura al Caffè Letterario “Nathalie”

La ragazza e il mare è sbarcata al caffè letterario “Nathalie”, ieri sera in mezzo ad un pubblico numeroso, attento e selezionato. Si, perché “La ragazza e il mare… anzi due” è il romanzo dello scrittore-attore-regista nolano che ha venduto già centinaia di copie riscontrando un bel successo dovuto non solo alla bellezza del romanzo, ma anche alla sua scelta originale di presentare il suo libro con performance d’arte insieme ad altri artisti. La serata infatti si è svolta come uno spettacolo decisamente bello in cui Gennaro ha recitato poesie famose di Edoardo de Filippo, Salvatore di Giacomo; la prof.ssa Gelsomina Sorrentino ha elegantemente letto pagine del libro in questione contornate da spiegazioni dell’autore; il chitarrista prof. Mario Simposio, ha eseguito dei piacevoli brani jazz e la cantante interprete Antonietta Sorrentino si è magistralmente esibita in brani classici e moderni aprendo la serata con un magico Somewhere Over the rainbow, per poi proseguire con brani più moderni come Allegria e A me me piace o blues di P.Daniele, una rivisitazione tango-mambo di un brano di Bovio, grazie al geniale accompagnamento al piano del M.o Donato Meo , noto arrangiatore, compositore di uno stile suo personale che egli chiama new psicology music, recentemente insignito con un premio alla carriera conferito dalla città di Sorrento. Gli stessi si esibiranno nuovamente in una piccola partecipazione nell’ambito di una presentazione di un libro al museo storico archeologico di Nola mercoledì 20 dicembre ore 17.