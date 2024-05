NOLA. Inaugurazione della Cornetteria e Grafferia “Zio Savino Qualità”: un Evento Imperdibile il 31 Maggio in Piazza Giordano Bruno

Grande attesa per l’inaugurazione della nuova Cornetteria e Grafferia di “Zio Savino Qualità”, prevista per venerdì 31 maggio in piazza Giordano Bruno. L’evento, fissato per le ore 20:00, promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti delle specialità dolciarie e per chiunque desideri trascorrere una serata all’insegna del gusto e della convivialità.

La cornice della storica piazza Giordano Bruno, nel cuore di Nola, sarà il teatro di questa nuova avventura gastronomica. La Cornetteria e Grafferia di “Zio Savino Qualità” si propone come un punto di riferimento per la qualità e la freschezza dei prodotti offerti. Il locale è stato studiato per accogliere i clienti in un ambiente moderno e accogliente, dove ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza sensoriale unica.

Specialità Dolciarie: Cornetti e Graffe per Tutti i Gusti

Il menù della Cornetteria e Grafferia “Zio Savino Qualità” è un vero e proprio tripudio di sapori. I cornetti, preparati con farine selezionate e lievito madre, saranno disponibili in diverse varianti: dai classici cornetti alla crema e al cioccolato, a quelli più innovativi con farciture al pistacchio, alla nocciola e alla marmellata di agrumi. Le graffe, soffici e fragranti, verranno servite calde e spolverate di zucchero, pronte a deliziare i palati più esigenti.

Un’Esperienza di Gusto e Tradizione

“Zio Savino Qualità” non è solo una semplice cornetteria e grafferia, ma un vero e proprio laboratorio di gusto, dove la tradizione si fonde con l’innovazione. L’attenzione alla qualità degli ingredienti e la passione per l’arte pasticcera si riflettono in ogni prodotto, garantendo una bontà autentica e inconfondibile. Il locale, inoltre, offrirà la possibilità di osservare da vicino il processo di preparazione dei prodotti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un Evento da Non Perdere

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato alle ore 20:00 di venerdì 31 maggio. Sarà un’occasione per assaporare le delizie di “Zio Savino Qualità” e per scoprire un nuovo punto di ritrovo nel cuore di Nola. Durante l’evento, i partecipanti potranno gustare gratuitamente alcune delle specialità della casa e partecipare a momenti di intrattenimento e musica dal vivo.

Un Impegno per la Comunità

L’apertura della Cornetteria e Grafferia “Zio Savino Qualità” rappresenta anche un importante segnale di vitalità per la comunità nolana. Il nuovo locale, infatti, non solo arricchirà l’offerta gastronomica del territorio, ma contribuirà a creare un punto di aggregazione per giovani e famiglie, valorizzando ulteriormente il centro storico di Nola.

Non resta quindi che segnare in agenda questo imperdibile appuntamento: venerdì 31 maggio, ore 20:00, piazza Giordano Bruno. La Cornetteria e Grafferia di “Zio Savino Qualità” vi aspetta per una serata all’insegna del gusto e della qualità, dove ogni morso sarà una piccola festa per il palato.