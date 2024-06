Nola – Il giugno nolano ricco di appuntamenti

È iniziato il “Giugno Nolano” il mese clou della Festa dei Gigli che è arrivata alla sua 1594^ edizione.

Sabato 1° giugno si è tenuta la “Festa dei Gigli dei Bambini 2024”, progetto promosso e realizzato dal comune di Nola e dalla fondazione Festa dei Gigli; un evento organizzato in collaborazione con la compagnia di San Paolino, Contea Nolana, organizzazione volontari di prevenzione e Protezione civile il Giaguaro, Gramas – grandi macchine a spalla patrimonio UNESCO, comitato civico – solo per amore; e con le paranze Fantastic Team, Impero Nolano, orgoglio nolano, paranza Nolana Pollicino, paranza S.Massimo – La Trinchese, Paranza Stella, paranza volontari; realizzata con il contributo di gruppo Nal e Conad superstore Nola.

Ogni giorno si terranno delle cerimonie infatti, per giugno, il tabellone prevede oltre cento eventi con la chiusura dei concerti degli Zero Assoluto e di Elettra Lamborghini. Il 22 giugno ci sarà il momento più prettamente religioso con la processione del busto argenteo di San Paolino. Il 29 sarà il turno del “sabato dei comitati”. Domenica 30 giugno si svolgerà la ballata dei Gigli e della Barca. (L. Carullo)