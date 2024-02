Nola 1925: Pasquale Iuliano è il nuovo allenatore

Pasquale Iuliano è il nuovo allenatore del Nola 1925. La decisione è arrivata dopo l’esonero avvenuto per motivi disciplinari dell’ex allenatore Luigi Sanchez. Il cambio ufficiale è arrivato nelle ultime ore. Iuliano è un allenatore molto conosciuto nel calcio campano dilettantistico e proprio in Eccellenza ha ottenuto le migliori soddisfazioni, in particolare con il Cervinara. Proprio con l’Audax ha infatti conquistato una Coppa Italia nella stagione 2018/19, imponendosi in finale contro il Giugliano. Nelle successive due stagioni da allenatore ha guadagnato poi altrettanti posizionamenti playoff. Mister Iuliano ha già guidato il suo primo allenamento. A lui in bocca al lupo per questa nuova avventura in bianconero.