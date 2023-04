NAPOLI. Una città in delirio in attesa della matematica conquista dello scudetto. Video e Foto

La giornata di oggi inizia presto per noi di Binews che decidiamo di raccontare la conquista del terzo scudetto del Napoli che poteva arrivare già oggi, domenica 30 aprile 2023, bastava vincere con la Salernitana e sperare che nell’incontro delle 12,30 tra Inter e Lazio finisse senza la vittoria dei romani. Purtroppo fino all’84° lo scudetto era cosa fatta dopo il vantaggio del Napoli con un bel colpo di testa di Olivera dopo 17 minuti del secondo tempo. Ma Dià ha gelato con un tiro da 25 metri il “Maradona” pronto a festeggiare il tricolore. Ma iniziamo con ordine, arrivati a Napoli di buon mattino la nostra prima tappa è stata Fuorigrotta, dove abbiamo iniziato la nostra giornata di avvicinamento a quella che doveva essere la festa scudetto. Qui in diretta sulla nostra pagina fecebook raccontiamo come sarà la nostra giornata napoletana. (Ecco il video)



Da Fuorigrotta lasciamo l’auto per prendere la Cumana e dirigerci a Montesanto dove a piedi abbiamo raggiunto via Toledo, centro della città, dove alle 10,30 raggiungiamo piazza Plebiscito, la piazza scelta per i festeggiamenti del dopo partita già piena di tifosi e cortei. Le nostre prime interviste hanno messo in evidenza un popolo napoletano in delirio, molti sono anche quelli che sono venuti da fuori regione. (Video)



Colazione al Gambrinus, dopo una fila di diversi minuti, ci dirigiamo a piedi verso i quartieri spagnoli, li ci aspetta il murales di Diego che non possiamo non immortalare. Una marea umana invade i vicoli ma non demordiamo, riusciamo a raggiungere la meta e lanciamo la nostra terza diretta sempre lasciando la parola ai tifosi. (Video)





Lasciamo i quartieri Spagnoli poco dopo mezzogiorno per fare tappa da “Nennella”, per un pasto veloce. Purtroppo, di domenica, il noto locale è chiuso e decidiamo di mangiare una pizza da Sorbillo. Prima di raggiungere lo stadio eseguiamo altre interviste in piazza Dante e in via Toledo, nei pressi della galleria Umberto I.





Tornati a Fuorigrotta, nel frattempo siamo collegati ai nostri smartfhone per seguire la partita della Lazio che dopo il vantaggio nel finale viene raggiunta e soprassata dall’Inter che offre al nostro Napoli un assist che fa presagire che è arrivato dopo 33 anni il giorno tanto atteso. Scendiamo e ci dirigiamo allo stadio Maradona dove eseguiamo altre interviste a un popolo in delirio che già festeggia certo di aver raggiunto l’obiettivo, basta battere i cugini della Salernitana.







Intanto sono le 14,55 è giunto il momento di entrare in tribuna stampa per assistere all’incontro che ci doveva dare la matematica dello scudetto, ma Dià all’84° con un tiro perfetto pareggia per la Salernitana e rinvia la festa che tutti già avevamo iniziato. I tifosi del Napoli non ne fanno un dramma e sanno aspettare qualche giorno in più, anche perchè pochi giorni non sono nulla al cospetto di 33 anni. Forza Napoli.