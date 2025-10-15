Napoli si prepara alla Neapolis Marathon 2025: domenica 19 ottobre stop al traffico e modifiche alla circolazione

Torna la Neapolis Marathon, l’evento sportivo internazionale che ogni anno richiama migliaia di atleti e appassionati da tutto il mondo, pronti a correre tra i luoghi simbolo della città partenopea.

Domenica 19 ottobre 2025, Napoli si trasformerà in un grande circuito di sport, turismo e partecipazione, con un percorso che attraverserà i principali scenari del lungomare e del centro storico.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune di Napoli ha predisposto un ampio dispositivo di circolazione che interesserà gran parte delle strade del centro cittadino, a partire dalle ore 7:00 e fino al termine delle esigenze operative.

Divieti di transito e chiusure

Le principali arterie coinvolte saranno piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Caracciolo, Rotonda Diaz, Largo Sermoneta, via Sannazaro, viale Gramsci, piazza della Repubblica, via Riviera di Chiaia, Galleria della Vittoria, via Acton, via Marina, corso Umberto I e piazza Municipio.

Saranno inoltre vietati il transito e la sosta in numerose strade del centro e del lungomare, con rimozione forzata per i veicoli lasciati in sosta irregolare.

Modifiche temporanee alla viabilità

Previsti sensi unici provvisori in piazza Carolina, via Chiaia e via Mergellina, oltre alla sospensione di diverse corsie preferenziali e piste ciclabili lungo il tracciato della gara.

In via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, sarà consentito il doppio senso di marcia per facilitare la viabilità alternativa.

Porto e autostrade

Dalle 8:00 alle 14:00 saranno chiusi al traffico i varchi portuali di Calata Beverello, Immacolatella Vecchia, Pisacane e Sant’Erasmo, mentre resterà operativo solo il varco Bausan.

Chi proviene dalle autostrade dovrà utilizzare l’uscita di Napoli San Giovanni – Zona Industriale, a causa delle deviazioni in ingresso verso il centro.

Trasporto pubblico

Durante la gara sarà sospesa la linea tranviaria che attraversa il percorso, mentre nelle aree coinvolte non saranno attive le fermate dei taxi e dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.

La Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine, sarà presente lungo tutto il tracciato per garantire la sicurezza dei partecipanti e la gestione del traffico.

Invito ai cittadini: lasciare l’auto a casa, preferire i mezzi pubblici e godersi la città a piedi o in bici, per vivere insieme un evento che unisce sport, bellezza e rispetto per l’ambiente.