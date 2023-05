Napoli – Sampdoria : la febbre sale, ultima festa dell’anno al Maradona Stadium

A volte il destino ti mette davanti a delle scelte dove meditare e restare meravigliati è d’obbligo. Domenica 4 giugno alle ore 19:00 andrà in scena Napoli – Sampdoria: la prima contro l’ultima della serie.

Un campionato del tutto imprevedibile dove contro tutti i pronostici possibili, difficilmente si avrebbe assistito ad un finale del genere. I blucerchiati trafelati dalle crisi societarie giocheranno un match velleitario contro gli azzurri. I Doriani riceveranno lo sfortunato testimone dai cugini genoani che nella stagione 2023-24 torneranno in serie a, mentre i blucerchiati affronteranno il campionato di serie b.

Aria del tutto diversa a Napoli. Infatti, la società e i tifosi si prepareranno per l’ultima festa della stagione. Come annunciato dalla società, oltre allo spettacolo di fuochi pirici si esibiranno tantissimi cantanti che sveglieranno le corde vocali della gente con musica locale ed italiana. Tutti vogliono prendere parte allo spettacolo, e, come già è capitato nelle partite precedenti ci saranno beghe virtuali per accaparrarsi i biglietti che saranno messi in vendita oggi su ticketone.

Come specificato dal responsabile Bardelli la vendita sarà riservata prima per coloro che hanno la fidelity card poi per i “non tesserati”. Le modalità d’acquisto non ancora sono specificate. Aleggia che ogni singolo possessore potrebbe acquistare 4 singoli biglietti per ogni tesserato. Ovviamente sono ipotesi che potranno concretizzarsi nella giornata di oggi, dove finalmente sarà aperta la vendita.

Per quanto concerne il settore ospiti non sarà messo in vendita vista la presenza dei tifosi doriani. Lo spettacolo post partita sarà trasmesso in chiaro sulla Rai.

Il sipario si chiuderà con tanti applausi per il meraviglioso campionato concluso ma anche con un po’ di dispiacere in ottica futura. Come noto, sarà l’ultima di mister LUCIANO SPALLETTI.