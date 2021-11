NAPOLI. Piazza Medaglie d’Oro: un giovane denunciato per droga e due sanzionati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie d’Oro hanno notato tre giovani che, con fare circospetto, confabulavano tra loro.

I poliziotti lì hanno controllati trovando uno di essi in possesso di 22 involucri contenenti 23 grammi circa di marijuana e 20 euro, mentre indosso agli altri due, 7 grammi circa della stessa sostanza.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente mentre gli altri due, anch’essi 15enni, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, i tre sono stati affidati ai familiari.

