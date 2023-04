NAPOLI. Centro storico: ruba una bici elettrica e viene sorpreso con un coltello. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo Donnaregina, hanno notato una persona che stava inseguendo un uomo a bordo di una bici elettrica.

La stessa, indicando il fuggitivo, ha raccontato che, poco prima, mentre stava aprendo la sua attività commerciale, l’uomo l’aveva sorpresa alle spalle impossessandosi della sua bici; pertanto gli agenti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 7,5 cm.

Un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; infine, la bici è stata restituita al proprietario.