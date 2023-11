NAPOLI. Caivano: denunciato un uomo dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di martedì, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Visone a Caivano un uomo entrare in un palazzo ed uscirne dopo pochi istanti per poi allontanarsi frettolosamente a bordo di un’auto.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e bloccato il conducente in via Circumvallazione trovandolo in possesso di un involucro di circa 0,5 grammi di cocaina.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’appartamento dal quale era stato visto uscire il soggetto ma, dopo aver bussato più volte, hanno udito dei rumori riconducibili all’utilizzo dello sciacquone del water.

In quei frangenti, i poliziotti, grazie all’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’abitazione in cui hanno sorpreso un uomo ed hanno rinvenuto un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da sette telecamere collegate ad un sistema DVR (sistema di videosorveglianza) a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dello stabile, diverso materiale per il confezionamento della droga e 3000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 30enne caivanese con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.