NAPOLI. Accoltella un uomo alla gamba perché non gli aveva consegnato 20 euro. Arrestato rapinatore 17enne a Piazza Garibaldi.

Nella mattinata di domenica 17 settembre la polizia ha arrestato un 17enne di origine marocchine che aveva tentato, a Piazza Garibaldi, di rapinare un uomo per sottrargli la somma di 20 euro e , al rifiuto di quest’ultimo, lo ha accoltellato ad una gamba .

Al giovane aggressore è stato trovato addosso un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri.

Il 17enne aveva anche provato a scappare ma è stato immediatamente bloccato dai poliziotti: dai controlli è emerso, tra le altre cose, anche non in regola con il permesso di soggiorno in Italia. Alla fine delle formalità di rito, il 17enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, il ragazzo è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.