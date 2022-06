Premio “Bassa Irpinia” 2022 alla squadra di calcio Femminile Psb Irpinia

La giuria di Bassa Irpinia ha deciso di premiare la squadra di calcio Psb Irpinia la compagine di lupacchiotte va ad infoltire la quota rosa del Premio “Bassa Irpinia 2022”.

Nata nella stagione 2019/2020, nel primo anno di campionato Nazionale serie A2 già si è posizionata a al 4° posto a due punti dal Lamezia 3° in classifica che doveva incontrare proprio la domenica della chiusura di tutti i campionati sportivi.

Nella stagione 2020/2021c’e’ un incontro importante, quello con la PSB che diventa Main Sponsor ed insieme si percorre la strada ponendosi l’obiettivo del raggiungimento dei play off, validi per il salto di categoria che, sorte voleva, si sono giocati e persi proprio a Lamezia.

Nella terza stagione, per società e Main Sponsor arriva con 3 giornate di anticipo la promozione in Serie A, il conseguimento importante della coppa disciplina non solo nel girone di appartenenza ma anche tra tutte le 48 società partecipanti alla serie A2 e a coronare la splendida stagione 2021/2022, la vittoria della Coppa Italia di categoria.

La premiazione avverrà il 24 giugno 2022, alle ore 21 in piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale nel corso della serata di gala appositamente organizzata.

