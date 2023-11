Mugnano – “La democrazia prima di tutto!” – per Nuova Alleanza Popolare interviene Felice D’Apolito

Il 9 novembre si è tenuto il Consiglio Comunale e il Gruppo di Opposizione “Nuova Alleanza Popolare” ha depositato una nota e poi ha abbandonato la seduta.

Il Consigliere Felice D’Apolito, oggi ha voluto rilasciare una breve dichiarazione. “Abbiamo deciso di abbandonare il consiglio comunale per protestare contro ogni forma di “autocrazia” (regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in un solo organo).

Protestiamo affinché non si verifichi più un atto del genere.

Per la seconda volta hanno escluso la Minoranza dalla vita amministrativa del comune.

Per chi non lo sapesse, prima di ogni consiglio comunale (come da regolamento), bisogna convocare i Capigruppo per delineare i punti all’ordine del giorno.

Purtroppo per l’ennesima volta questo ci viene negato, sminuendo il nostro ruolo.

Questo spiega in maniera molto semplice la situazione in cui si trova il nostro paese.

Lo facciamo per i tutti i cittadini e per il futuro di Mugnano Del Cardinale, soprattutto per i giovani. Giovani che, come me, credono ancora in un paese libero e aperto a TUTTI.

Rispettiamo la democrazia e la libertà di pensiero, valori indispensabili per una società civile. Noi continueremo ad impegnarci per un lavoro comune, nel rispetto delle regole per il bene del paese

Ci auspichiamo un futuro diverso, fatto di confronto e dialogo, così da poter accogliere le idee di tutti”. (L. Carullo)