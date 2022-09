Mugnano -I 50 anni di sacerdozio di don Pasquale Capasso

Gli auguri speciali oggi vanno a Mons. Pasquale Capasso, Vicario Generale della Diocesi di Nola, in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Tanti i messaggi di auguri che oggi circolano in rete.

Alcuni giorni fa il Rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino, sul sito ufficiale del Santuario ha scritto: “Vogliamo esprimere la nostra preghiera e vicinanza per monsignor Pasquale Capasso che il 9 settembre, alle ore 19.00 celebra il 50° di sacerdozio nel duomo di Nola.

Invitiamo tutti ad unirsi alla celebrazione insieme con il nostro vescovo Francesco Marino”.

Stamattina il parroco di Avella don Giuseppe Parisi ha postato su Facebook il seguente messaggio:

“Uomo colto e amorevole, dotato di grande equilibrio e capacità di accoglienza, un dono prezioso per tutti coloro che hanno il piacere di conoscerlo”

A don Pasquale auguriamo di continuare ancora per molti anni la sua missione al servizio del Vangelo e della Chiesa. Lo ringraziamo per il suo operato a livello diocesano e per l’impegno profuso nell’amministrazione del Santuario di Santa Filomena. (L. Carullo)