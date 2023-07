Ieri sera alle 19, il Rettore del Santuario don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa e al termine la statua della Madonna delle Grazie è stata portata in processione lungo il viale De Lucia.

Il 22 luglio dal 1930, rappresenta per i mugnanesi il giorno della memoria, per ricordare l’aiuto che la Madonna diede al suo popolo.

Erano presenti tantissimi fedeli e le autorità civili e militari del paese.

L’ effige della Vergine è stata poi ricollocata nell’altare maggiore.(L. Carullo)