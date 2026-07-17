Mugnano del Cardinale, il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie: «Grazie a tutti, questa festa è stata il volto più bello della nostra comunità»

MUGNANO DEL CARDINALE – Si è conclusa un’altra intensa edizione della Festa civile in onore di Maria Santissima delle Grazie, che ha richiamato migliaia di fedeli e visitatori, confermando ancora una volta il profondo legame tra la comunità mugnanese e la sua Santa Patrona.

Al termine dei festeggiamenti, il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie ha voluto affidare un messaggio di gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Prima dei ringraziamenti, il Comitato ha espresso la propria vicinanza ai familiari del giovane Andrea Daniele D’Ambrosio, scomparso prematuramente, unendosi al dolore che ha colpito l’intera comunità.

«Questa festa appartiene a tutti noi. La sua riuscita è stata possibile grazie all’impegno, alla generosità e allo spirito di servizio di tante persone che, ognuna nel proprio ruolo, hanno lavorato con passione per la nostra Patrona e per il nostro paese.»

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al rettore del Santuario don Giuseppe Autorino, al sindaco e all’Amministrazione comunale, al Corpo della Polizia Municipale, alla Compagnia dei Carabinieri di Baiano, alla Misericordia del Baianese e al servizio Safety di Baiano, per il prezioso supporto garantito durante i giorni della festa.

Parole di riconoscenza anche per la Squadra delle Torce e per le quattro squadre protagoniste della tradizionale Gara del Palio – Orgoglio Mugnanese, Le Mariane, Le Novative e Pilionti – che hanno animato uno degli appuntamenti più sentiti del programma.

Il Comitato ha inoltre ringraziato Felice Tedeschi, Piera Gimelli, BiNews, IrpiniAttiva, il Circolo dei Pensionati, la Pro Loco, gli artisti che hanno partecipato alle iniziative, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, la dirigente scolastica professoressa Gina Conte e tutti i docenti per la collaborazione e la sensibilità dimostrate.

Il pensiero più sentito è stato riservato ai cullatori, alle cullatrici, ai ragazzi e ai bambini che hanno accompagnato la processione con il carretto e le forcelle.

«Con la vostra fede, il vostro sacrificio e il vostro amore avete reso ancora più viva una tradizione che rappresenta l’anima della nostra comunità. Vedere tanti giovani e bambini vivere con entusiasmo questi momenti è la certezza che il patrimonio di fede e devozione verso Maria Santissima delle Grazie continuerà a essere tramandato alle future generazioni.»

Il Comitato ha infine rivolto un grazie a quanti, non soltanto durante i giorni della festa ma nel corso dell’intero anno, sostengono le iniziative promosse, ricordando che il Comitato stesso «è la casa di tutta la comunità» e che c’è bisogno dell’esperienza di chi custodisce le tradizioni e dell’entusiasmo di chi costruisce il futuro.

Infine, un pensiero rivolto alla Patrona di Mugnano del Cardinale:

«Che Maria Santissima delle Grazie continui a proteggere le nostre famiglie, il nostro paese e tutti coloro che portano Mugnano del Cardinale nel cuore. Grazie di vero cuore a tutto il popolo mariano. Viva Maria Santissima delle Grazie!»