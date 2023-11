MUGNANO DEL CARDINALE. Don Giuseppe,18 anni di Chiesa

di Enzo Pecorelli

18 anni, tanto tempo. Racchiusi in un soffio. Mugnano del Cardinale ti ha aperto le braccia. Senza ancora conoscerti. Ti sei fatto vedere, ricambiando la stretta. Giorno dopo giorno. Non è semplice entrare nell’immaginario paesano. Ma tu hai provato a farlo usando la realtà. Concretezza nell’organizzare il tuo gregge. Ponendoti a pastore. Senza mai dirlo. Ma operando. Sei partito dalla chiesa del Cardinale. In poco tempo amato e seguito. Per una serie di coincidenza sei, poi, salito sullo stradone. Direzione Santuario. Per Mugnano del Cardinale il culto di Santa Filomena è tutto. E tutto hai messo sul tavolo. A partire dalla fede. Ne sei diventato Rettore. Non era, propriamente, facile. Ancora più arduo catturare tutti i fedeli, sparsi. La tua corazza è stata la pacatezza. La tua arma il sorriso. La serenità come strumento e servizio. Hai fatto proseliti adunando seguaci nel tuo peregrinare . Da una chiesa all’altra del territorio comunale. Strutturando, talvolta, carovane religiose. E sempre portando il nome della nostra Santina, per ogni dove. Sono cambiate molte cose nel tuo interregno. E certamente molte altre si modificheranno. Il credo si innova e rinnova. E Mugnano del Cardinale, con te, non resterà indietro. Se c’è una cosa che non manca, è il tempo. Per la tua giovane età, fondamentalmente. Ma preme pensare e sperare che il periodo comune, il tuo ciclo mugnanese, non sia di stagioni limitate. Ora che le braccia sono aperte, queste tenderanno a contenerti. A vederti, osservarti e scoprirti viene voglia di percepire come, assieme, il domani sia sempre il nostro tempo migliore. Consentilo, per una volta, chi siano altri a dirlo: che Dio ti protegga.