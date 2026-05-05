Mugnano del Cardinale, buon compleanno al sindaco Alessandro Napolitano

MUGNANO DEL CARDINALE – Giornata di auguri per il sindaco, dott. Alessandro Napolitano, che celebra il proprio compleanno.

Un messaggio semplice e sentito, che arriva dalla comunità e da quanti, quotidianamente, condividono con lui il percorso amministrativo e istituzionale. Un’occasione per esprimere vicinanza e apprezzamento per il lavoro svolto alla guida del paese.

Agli auguri si unisce anche la redazione di Binews, con l’auspicio di proseguire con impegno e continuità nel servizio alla comunità di Mugnano del Cardinale.