Mugnano del Cardinale (AV). Mese filomeniano ricco di convegni e visite guidate

Ieri sera, dopo la Celebrazione delle 19, sono stati presentati gli appuntamenti del mese filomeniano. L’ organizzazione dei vari eventi vede l’ impegno oltre che del Rettore Don Giuseppe Autorino, delle suore, della Proloco Rimettiamoci Insieme e di vari collaboratori.

Quest’ anno ci saranno alcune novità:

– domenica 7 agosto, alle ore 10, si terrà l’intronizzazione della statua miracolosa di Santa Filomena, con la presenza dei portantini di San Matteo;

il 10 agosto, alle 19.30 ci sarà il convegno che presenterà la storia dei battenti di Santa Filomena;

l’11 agosto, alle ore 10, si potrà partecipare al percorso naturalistico Trekking;

il 12 agosto, a partire dalle 18, in piazza Umberto I, sarà presentata la figura di Santa Filomena con lo stand allestito dall’Arciconfraternita Universale;

Il 13 agosto, dalle ore 10.30, sarà possibile partecipare al percorso nell’arte delle chiese e agli assaggi dei prodotti tipici di Mugnano del Cardinale;

sempre il 13 agosto, alle 19.30 si terrà la Premiazione del Festival della Cultura.

Per le prenotazioni ai percorsi oppure la partecipazione al concorso si può chiamare ai seguenti numeri: 3338723267 Lucia, 3333672291 Pasquale.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare il Santuario, il museo annesso e i piani superiori, dietro prenotazione da effettuarsi inviando una mail al sito ufficiale del Santuario.

Consultando il sito ufficiale del Santuario si può prendere visione del bando del Festival della Cultura, il termine ultimo di presentazione dei lavori (tema, poesia, disegno, brano musicale) è il 7 agosto. “Dobbiamo collaborare tutti per fare conoscere sempre di più la nostra Santina. Ella è un modello da seguire e ci indica la strada che ci porterà al Signore” queste le parole del Rettore.