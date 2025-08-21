Mugnano del Cardinale – Addio al Maestro Gaetano D’Apolito: un faro di saggezza e umanità che ha illuminato generazioni

Mugnano del Cardinale – Confortato dall’affetto della sua famiglia, si è spento all’età di 89 anni l’Ins. Gaetano D’Apolito, conosciuto e amato come “il Maestro” da generazioni di alunni. Figura di riferimento nella comunità, ha dedicato la sua vita all’insegnamento con passione, pazienza e grande umanità, lasciando un segno profondo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Colucci, i figli Patrizia, Andrea, Carmine con la compagna Prof.ssa Rosanna Landoli, il genero Avv. Mario Ercolino, la nuora Prof.ssa Licia Napolitano, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali avranno luogo domani, 22 agosto, alle ore 16:00, con partenza dalla casa dell’estinto in Via Roma, 164, per la Parrocchia Maria SS. del Carmine. Dopo il rito funebre, la salma proseguirà per il cimitero di Mugnano del Cardinale.

Gaetano D’Apolito non è stato solo un Maestro di scuola, ma un vero maestro di vita. Ha saputo insegnare con il cuore, trasmettendo valori di rispetto, onestà e dedizione. La sua pazienza infinita e la sua capacità di ascoltare e incoraggiare hanno lasciato un’impronta indelebile su chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo. Con lui si imparava non solo a leggere e scrivere, ma anche a credere in se stessi, a coltivare la curiosità e a guardare il mondo con occhi attenti e cuore aperto. La sua saggezza, la gentilezza e la generosità rimarranno per sempre nei nostri ricordi. Oggi salutiamo un uomo che ha dedicato la vita agli altri, un esempio che continuerà a vivere in chi lo ha conosciuto e amato. Maestro, grazie per tutto ciò che ci hai donato: il tuo insegnamento e il tuo esempio saranno per sempre faro nelle nostre vite. (Francesco Piccolo)