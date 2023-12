Mugnano – Attesa per il “Concerto di Natale” del 28 dicembre

L’origine del Concerto di Natale risale al XVIII secolo, in Europa. La scelta di celebrare il Natale attraverso la musica rappresenta il desiderio di comunicare la gioia e la spiritualità di questo periodo dell’anno, in modo unico e coinvolgente. Le melodie natalizie creano un legame emotivo tra gli spettatori e lo spirito natalizio.

In quest’ ottica è stato organizzato il “Concerto di Natale” che si terrà giovedì 28 dicembre, alle ore 20:00, nella splendida cornice del santuario di Santa Filomena.

Gli spettatori potranno ascoltare la meravigliosa esecuzione del Coro Polifonico “Armonia a distanza” diretto dal maestro Francesco Sorrentino.

L’ evento è stato organizzato dalla Pro Loco “Rimettiamoci insieme”.

Il concerto di Natale è veramente uno dei momenti più semplici e sinceri di una comunità che vuol vivere ancora la Solennità e quando si svolge in chiesa, luogo che già di per sé aiuta a creare la giusta atmosfera, la gioia è sincera. (L.Carullo)