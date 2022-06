MOSCHIANO. Rinvenuto cadavere un ex Carabiniere

Paese sotto choc per le notizia della morte di un ex Carabiniere residente in paese che ieri nel tardo pomeriggio è stato trovato privo di vita a casa. L’uomo, molto conosciuto, era finito negli ultimi mesi sotto la dipendenza dell’alcool, forse a causa di un disagio sociale in cui viveva e si stava cercando di farlo uscire dal baratro. Separato, viveva solo nell’abitazione del nonno dove ieri è stato trovato privo di vita sul divano di casa. A preoccuparsi alcuni parenti che non avevano notizie da giorni e hanno allertato le forze dell’ordine che hanno rinvenuto l’uomo cadavere. Saranno gli accertamenti medico legali a stabilire le cause del decesso e secondo il medico legale, intervenuto ieri, la morte potrebbe risalire a sabato scorso.

