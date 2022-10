MOSCHIANO. Centro Sportivo “Nunziante Scibelli” sarà il palcoscenico della squadra di Calcio a 5

Una lunga attesa, fatta di scontri e di confronti, perchè quando si vuole arrivare ad un obiettivo è giusto alzare ogni tanto la voce con la consapevolezza di voler essere artefici di un cambiamento e di un sogno da realizzare. Adesso possiamo dirlo: i giochiamo a casa. Quel giorno è arrivato, il calcio a 5 a Moschiano avrà il suo palcoscenico e sarà il Centro Sportivo “Nunziante Scibelli”. E’ stato trovato l’accordo con il gestore dell’impianto, Nunzio Sepe, che farà parte a tutti gli effetti della famiglia Dalia Management. A lui va il nostro più sentito ringraziamento e un caloroso benvenuto. La nostra società si farà carico dei lavori per rendere questo spettacolare campo da gioco una vera casa del Futsal, per accogliere il pubblico di Moschiano e non solo. Vogliamo ospitare tutti gli amici del Vallo Lauro, far crescere i giovani in questa bellissima disciplina. Ringraziamo anche il sindaco e tutta la sua amministrazione per l’appoggio. Ora è il tempo di aprire le porte e darvi già il primo appuntamento a sabato 22 ottobre, alle ore 18, per la nostra prima gara veramente casalinga contro il Casalnuovo Guadagno Pack.