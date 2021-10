I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, all’esito di controlli ad officine meccatroniche, carrozzerie e autolavaggi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’autocarrozzeria di Montoro: all’esito del controllo emergeva che l’attività veniva esercitata in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Sottoposta a sequestro una cabina forno per la verniciatura;

