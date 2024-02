Montemiletto (AV)- Escalation furti, il sindaco Minichiello scrive a Piantedosi.

di Andrea Squittieri

Con una missiva indirizzata al detentore del dicastero dell’Interno, Matteo Piantedosi, il primo cittadino di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, ha evidenziato il gran numero di furti occorsi sul territorio comunale. La sequenza di colpi ha messo a dura prova la comunità, si legge nel comunicato: “Negli ultimi mesi […] sono stati registrati diversi furti e tentativi di effrazione nelle abitazioni private, con pesanti conseguenze economiche ed emotive, a cui si aggiungono il furto di un veicolo in pieno centro e, per ultimo, il furto di un veicolo commerciale e di cavi di rame presso aziende operanti nella nostra Zona Industriale, causando ingenti danni alla produzione ed alle attività imprenditoriali”. Pur riconoscendo la natura encomiabile del lavoro sinora svolto dalle forze dell’ordine, Minichiello ha esortato Piantedosi a farsi promotore di nuovi interventi: “Certo della Sua sensibilità alla questione sottoposta, si chiedono provvedimenti urgenti a tutela delle nostre Comunità, nei modi e nei termini che si riterranno più opportuni, al fine di garantire più sicurezza ai Cittadini, ormai esasperati e presi da senso di frustrazione ed impotenza. Per questo motivo, nutrendo piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, si chiede di valutare la possibilità di intensificare le attività e le azioni di prevenzione a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica”. In attesa di sviluppi l’invito è rivolto alla popolazione, esortata a mantenere la massima attenzione e a denunciare ogni attività sospetta.